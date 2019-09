ജമ്മു കാശ്മീർ ; യുഎൻ സമീപനത്തിന് മാറ്റമില്ല : പാകിസ്താന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ജനീവ : ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്താന് വീണ്ടും കനത്ത തിരിച്ചടി. യുഎൻ സമീപനത്തിന് മാറ്റമില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും,പാകിസ്താനെയും സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബന്ധപെട്ടു. അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന പാകിസ്താന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചു.

Stéphane Dujarric,Spox for UN Secretary-General on Kashmir: Our position on mediation has always remained the same. Secretary‑General has had contacts both with Govt of Pakistan&Govt of India. He saw PM of India at the sidelines of the G7.He had spoken to Pak Foreign Minister. pic.twitter.com/qYFHVjXMgN

