ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ വന്‍ ആയുധശേഖരവുമായെത്തിയ ട്രക്ക് പിടിച്ചെടുത്തു. അമൃത്സറില്‍ നിന്നും ലഖാന്‍പുരിലേക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ ട്രക്കാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിനും പഞ്ചാബിനും ഇടയിലുള്ള അതിര്‍ത്തിയില്‍ വച്ചാണ് പോലീസ് ട്രക്ക് പിടികൂടിയത്. ട്രക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഭീകരരെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. കശ്മീരില്‍ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഭീകരരുടെ ശ്രമമാണ് ഇതോടെ പോലീസ് തകര്‍ത്തത്.

ALSO READ: ഗില്‍ഗിത്ത് ബാള്‍ട്ടിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയുടേത്; യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ മുന്‍ മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവന വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന് തലവേദന

SSP Kathua: A truck carrying arms and ammunition has been recovered in Kathua, more details are awaited. #JammuAndKashmir https://t.co/LRfKQi3c3P pic.twitter.com/nvVTi2AcPg

— ANI (@ANI) September 12, 2019