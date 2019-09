കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം : വൻ കുതിപ്പുമായി ഓഹരി വിപണി

പനാജി : വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനം ലക്ഷ്യമാക്കി, കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുതിച്ചുയർന്ന് ഓഹരി വിപണി. സെന്‍സെക്‌സ് 1837.52 പോയിന്റും നിഫ്റ്റി 451.90 പോയിന്റും ഉയര്‍ന്നു. പത്തു വർഷത്തിനിടയിലെ, ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ ദിവസത്തെ കുതിപ്പാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കനത്ത നഷ്ടത്തിനു ശേഷം, വ്യാപാര ആഴ്ച്ചയിലെ അവസാന ദിനത്തിൽ സെന്‍സെക്‌സ് 48 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 36,141ലും നിഫ്റ്റി 10 പോയിന്റ് ഉയർന്നു 10,714ലുമാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്.

Sensex up 1837.52 points, currently at 37,913.34 pic.twitter.com/z8tFtLP6sg

Nifty up by +451.90 points, currently at 11,156.70 https://t.co/P0aYRWBHzG

