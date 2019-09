ന്യൂ ഡൽഹി : ലോക ബോക്‌സിംഗ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. 52 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ അമിത് പാംഗല്‍ ആണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. വാശിയേറിയ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ കസഖ് താരം സാക്കെന്‍ ബിബോസിനോവിനെ വീഴ്ത്തിയാണ് അമിത് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

History Scripted!⚡️

India's 🇮🇳 @Boxerpanghal

becomes the first-ever Indian boxer to reach the finals of #AIBAWorldChampionhsips, he defeated BIBOSSINOV Saken from 🇰🇿 in a split decision of 3:2.

Kudos #amitpanghal. Let's go for Gold. #goforgold#PunchMeinHaiDum#boxing pic.twitter.com/fGPUDic8mI

— Boxing Federation (@BFI_official) September 20, 2019