ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടില്‍ മോഷണം; പോലീസിനെതിരെ മന്ത്രി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്റെ വീട്ടില്‍ മോഷണം. മന്ത്രിയുടെ സരസ്വതി വിഹാറിലെ വസതിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മന്ത്രി തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. മോഷ്ടാക്കള്‍ അതിക്രമച്ചു കയറി വീട്ടുസാധനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചെന്ന് സത്യേന്ദര്‍ ജെയിന്‍ പറയുന്നു.

Theft in my house at Saraswati Vihar. All floors searched thoroughly for hours. Anti social element and thieves have no fear of @DelhiPolice . pic.twitter.com/1JBkaa25NL

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) September 22, 2019