കരിയറില്‍ താൻ നേടിയ മികച്ച ഇരട്ട സെഞ്ചുറികള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് വിരാട് കോഹ്ലി

പൂനെ: കരിയറില്‍ ഇതുവരെ നേടിയതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ഡബിള്‍ സെഞ്ചുറികള്‍ ഏതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്ലി. ബിസിസിഐ ടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കോഹ്ലി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കരിയറില്‍ ഏഴ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറികള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരെ ആന്റിഗ്വയില്‍ നേടിയ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയും മുംബൈയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമാണ് ഇതുവരെ നേടിയതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റനായതിനുശേഷമാണ് താന്‍ വലിയ ഇന്നിംഗ്സുകള്‍ കളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതെന്നും താരം പറയുകയുണ്ടായി. ക്യാപ്റ്റനായതോടെ ഉത്തരാവാദിത്തം കൂടി. പരമാവധി നേരം ബാറ്റ് ചെയ്യാനും ടീം സ്കോറിലേക്ക് മികച്ച സംഭാവന നല്‍കണമെന്നുമുള്ള ചിന്ത കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു =വെന്നും കോഹ്ലി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

