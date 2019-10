ബെയ്ജിങ്: ഷാങ്ഹായ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടെന്നീസ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഡാനില്‍ മെദ്‌വദേവ്. ജര്‍മനിയുടെ അലക്‌സാണ്ടര്‍ സ്വരേവിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്താണ് മൂന്നാം സീഡായ റഷ്യൻ താരം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്‌കോര്‍ 6-4, 6-1.

9th final of the year. 6th consecutive final. 4th title. What an incredible year! @DaniilMedwed is the 2019 Rolex Shanghai Masters champion, winning 6-4, 6-1 over @AlexZverev. #RolexSHMasters pic.twitter.com/tktne31eQl

— RolexShMasters (@SH_RolexMasters) October 13, 2019