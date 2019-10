ജയ്‌പൂർ : ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപെട്ടു. രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കനേറിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും രാവിലെ 10.36നു റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 4.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. പലരും വീടുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെറ്റേന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്.

Rajasthan: An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter Scale hit Bikaner today at 10:36 am.

— ANI (@ANI) October 13, 2019