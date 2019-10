ഇടിമിന്നലേറ്റ മരം കത്തി; ആരുമൊന്ന് ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

കനത്ത മഴയ്‌ക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകുന്ന ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ഷം തോറും കൂടിവരികയാണ്. ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്നവരാണ് ഏറെയും. കാലാവസ്ഥയില്‍ വന്ന മാറ്റം കാരണം ഇടിമിന്നലിന്റെ രൗദ്രത കൂടുതല്‍ ത്രീവ്രമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഇടിമിന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരു മരം നിന്ന് കത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലേറ്റ ഒരു മരത്തിന്റെ ഉള്‍വശം നിന്നും കത്തുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുളളത്. സോ ഫെയ്ന്‍ എന്ന് പേരിലുളള ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് വിവരമില്ല.

A look inside a tree that has been struck by lightning. pic.twitter.com/IGcgu00fYm

