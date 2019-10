യു.എ.ഇ ഭൂചലനം: വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

View this post on Instagram

. عاجل.. الوطني للأرصاد: هزة بقوة 5.1 جنوب إيران شعر بها سكان الدولة سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58 ,21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات. وقد شعر بها بعض السكان في شمال الدولة. وتداول مغردون هذا المقطع الذي يُظهر تأثير الهزة على مصابيح الإنارة. هل شعرت بالهزة؟