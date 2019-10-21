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യു.എ.ഇ ഭൂചലനം: വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

Oct 21, 2019, 08:35 pm IST
UAE-QUAKE

ഭൂചലനം കാരണം ലൈറ്റുകൾ വിറയ്ക്കുന്നതുപോലുള്ള സീലിംഗ് ഫർണിച്ചറുകളുടെ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു.

യുഎഇ സമയം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.58 ന് ദക്ഷിണ ഇറാനിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻ‌സി‌എം) അറിയിച്ചു.

ദുബായ്, അജ്മാൻ, റാസ് അൽ ഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല.

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