യു.എ.ഇ ഭൂചലനം: വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

ഭൂചലനം കാരണം ലൈറ്റുകൾ വിറയ്ക്കുന്നതുപോലുള്ള സീലിംഗ് ഫർണിച്ചറുകളുടെ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു.
യുഎഇ സമയം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.58 ന് ദക്ഷിണ ഇറാനിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) അറിയിച്ചു.
ദുബായ്, അജ്മാൻ, റാസ് അൽ ഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല.
View this post on Instagram
. عاجل.. الوطني للأرصاد: هزة بقوة 5.1 جنوب إيران شعر بها سكان الدولة سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58 ,21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات. وقد شعر بها بعض السكان في شمال الدولة. وتداول مغردون هذا المقطع الذي يُظهر تأثير الهزة على مصابيح الإنارة. هل شعرت بالهزة؟
Post Your Comments