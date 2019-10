ന്യൂഡല്‍ഹി : ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എംഎസ് ധോണിക്ക് വാഹനങ്ങളോടുള്ള ഭ്രമം അങ്ങാടിപ്പാട്ടാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ധോണിയുടെ ഗാരേജിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം കൂടി എത്തി. ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിസാന്‍ ജൊങ്ക എസ്‌യുവിയാണ് ഗാരേജിലെ പുതിയ താരം. 1965 മുതല്‍ 1999 വരെ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനമാണിത്. പഞ്ചാബില്‍ നിന്നാണ് ധോണി ഈ സൈനിക വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ALSO READ: മദ്യപിച്ചെന്ന് പോലീസും ഡോക്ടര്‍മാരും, രക്തപരിശോധനയില്‍ ആല്‍ക്കഹോളിന്റെ അംശം; ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയത് അപൂര്‍വ്വ രോഗം

3956 സിസി ഇന്‍-ലൈന്‍ 6 സിലിണ്ടര്‍ പെട്രോള്‍ എന്‍ജിനാണ് ജൊങ്കയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്. 3200 ആര്‍പിഎമ്മില്‍ 110 എച്ച്പി പവറും 264 എന്‍എം ടോര്‍ക്കും ഈ എന്‍ജിന്‍ സൃഷ്ടിക്കും. നിസാന്റെ ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ജൊങ്ക മോഡലാണ് ധോണി സ്വന്തമാക്കിയത്. ടെറിറ്റോറിയല്‍ ആര്‍മിയില്‍ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ കൂടിയായ ധോനി ആര്‍മി ഗ്രീന്‍ കളറിലുള്ള ജൊങ്ക തന്റെ ജന്മനാടായ റാഞ്ചിയിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

.@msdhoni and his unparalleled love for Indian Army. He recently purchased the vintage 20 years old 'Nissan Jonga' from Punjab!

The car was manufactured in the year 1999 and used by the armed forces. 🇮🇳😇#IndianArmy #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/LmfSwVtmTx

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) October 21, 2019