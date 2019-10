ഐഎസ്എൽ; ആദ്യ ജയം തേടി എടികെ : അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങി ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി

കൊൽക്കത്ത : ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം എടികെയും,ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയും തമ്മിൽ. വൈകിട്ട് 7:30നു യുബ ഭാരതി ക്രിലങ്കൻ(സാൾട്ട് ലേക്ക്) സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ജയം തേടിയാണ് ശക്തരായ എടികെ ഇന്നിറങ്ങുക. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെതിരെ രണ്ടിനെതിരെ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

The time to re-claim Hyderabad's glory is now! Hyderabad F.C. debuts in the Hero Indian Super League tomorrow. Catch the game against ATK on 25th October – 7:30 p.m. #KOLHYD #AbHyderabadKhelega #HyderabadFC #HEROISL #IndianSuperLeague #Hyderabad pic.twitter.com/tFulHhxRZu

ക്ലബ് രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള കന്നി ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിനാണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ജയം തന്നെയാണ് ഈ ടീമിന്റെയും ലക്‌ഷ്യം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ ​പ​രാ​ധീ​ന​ത​ക​ളി​ൽ​പ്പെട്ട ​ ​പൂ​നെ​ ​സി​റ്റി​ ​എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ​പ​ക​രമാണ് ഐഎസ്എൽ ആറാം സീസണിൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ​എ​ഫ്.​സി എത്തുന്നത്. ​കേ​ര​ള​ ​ബ്ളാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ​ ​മു​ൻ​ ​സി.​ഇ.​ഒ​ ​വ​രു​ൺ​ ​ത്രി​പു​ര​നേ​നി,​ ​ഐ.​ടി​ ​വ്യ​വ​സാ​യി​യാ​യ​ ​വി​ജ​യ് ​മ​ധു​രി​ ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​ ​ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലുള്ളതാണ് ഈ ക്ലൻ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

🔴 MATCHDAY ⚪

কোলকাতা তোমরা তৈরী তো?

The action is back in the City of Joy. #ATK will take on the debutants Hyderabad FC in their first home match of Hero ISL 2019-20.#KOLHYD#AamarBukeyATK#BanglaBrigade#LetsFootball pic.twitter.com/QQsoz5pvHs

