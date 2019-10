ന്യൂഡൽഹി: ‘കുറേക്കാലത്തെ കടം ബാക്കിയില്ലേ? പോയി അടിച്ചു തകർക്ക് സഞ്ജു’; ടി-20 ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയത്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായാണ് സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

This is well & truly through the gap by @IamSanjuSamson!!! Congratulations on being picked in the T20 squad. Soft hands, nimble feet and hopefully a sane head…go Sanju grab ur moment, long overdue. @BCCI

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 24, 2019