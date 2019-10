വാഷിംഗ്ടണ്‍: സിറിയിയില്‍ നടന്ന സൈനിക നീക്കത്തിനിടയില്‍ ഐഎസ്ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കര്‍ അല്‍ ബാഗ്ദാദി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ സിറിയയിലെ ഇദ്‍ലിബ് പ്രവിശ്യയില്‍ ശനിയാഴ്‍ച ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും ബഗ്‍ദാദിയെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞതായി ന്യൂസ് വീക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ബഗ്‍ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ സ്ഥിരീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019