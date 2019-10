ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാം പടങ്ങള്‍ പൊട്ടിച്ചും മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തും ആഘോഷങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍ത്തിട്ടുണ്ടോ. എന്നാല്‍ നാടും വീടും മറന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സൈനികര്‍ക്ക് ആശംസയേകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടി.

ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ആഘോഷങ്ങളുടെ തിമിര്‍പ്പില്‍ മുഴുകിയപ്പോഴും, നാടും വീടും വിട്ടുവന്ന്, രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി, അതിര്‍ത്തികളില്‍ ഉറക്കമിളച്ച് രാജ്യത്തിന് കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന ധീരസൈനികര്‍ക്ക് ഇത്തവണ ലഭിച്ച ആശംസാ സന്ദേശങ്ങളില്‍ ഇരട്ടി മധുരം നല്‍കുന്നൊരു ആശംസകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ദില്ലി ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ കാവല്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന CISF ഭടനാണ് മാന്‍വിയെന്ന ഒരു കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടി ആശംസാ സന്ദേശം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ അത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കാരെ മുഴുവന്‍ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഐഡിയില്‍ നിന്ന് CISF അധികൃതര്‍ ആ കുട്ടിയുടെ ആശംസാ കാര്‍ഡ് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

A heartwarming gesture!

A little girl gave Happy #Diwali greeting card to CISF personnel securing Chandni Chowk Metro Station. She thanked all soldiers for serving the nation with dedication. #HappyDiwali #bonding pic.twitter.com/JuXPhFRj5T

— CISF (@CISFHQrs) October 28, 2019