ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് മുംബൈ സിറ്റി-ഒഡീഷ പോരാട്ടം

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം മുംബൈ സിറ്റിയും-ഒഡീഷയും തമ്മിൽ. വൈകിട്ട് 07:30നു മുംബൈ ഫുട്ബോൾ അരീന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പോരാട്ടം. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം ജയം തേടിയാണ് മുംബൈ ഇന്നിറങ്ങുക. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ ഒരു ഗോളിനു തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിയുമായുള്ള രണ്ടാം മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. പട്ടികയിൽ 4പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ സിറ്റി.

