തെലങ്കാന : ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങും. ജി.എം,സി ബാലയോഗി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7:30തിനാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. രണ്ടാം ജയം തേടിയാണ് മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുക. എടികെ യുമായുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റിയുമായി ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പട്ടികയിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്.

ആദ്യ സീസണിൽ ആദ്യ ജയം തേടിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇറങ്ങുന്നത്. മുൻപ് നടന്ന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാതെ അഞ്ചു ഗോളിനും, ജംഷെഡ്പൂർ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കുമാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ്

