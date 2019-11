ഐഎസ്എൽ : ഇന്ന് മുംബൈ സിറ്റിയും- ഗോവ എഫ് സിയും ഏറ്റുമുട്ടും

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് മുംബൈ സിറ്റിയും- ഗോവ എഫ് സിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. മുംബൈ അരീന ഫുട്ബാൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 07:30നാണു മത്സരം. ഇരു ടീമുകൾക്കുമിത് നാലാം മത്സരമാണ്. നേരത്തെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയവും രണ്ടു സമനിലയുമായി അഞ്ചു പോയിന്റ് നേടി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് എഫ് സി ഗോവ. ഒരു ജയവും, ഒരു സമനിലയുമായി നാല് പോയിന്റ് നേടി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ സിറ്റി.

After back-to-back draws, @FCGoaOfficial will look to return to winning ways when they face @MumbaiCityFC tonight!#MUMGOA #HeroISL #LetsFootball #TrueLove pic.twitter.com/UarRE7x84e

— Indian Super League (@IndSuperLeague) November 7, 2019