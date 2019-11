പൂന: പൂനെയിൽ ഹോട്ടലിലെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒളിക്യാമറ യുവതിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ടോയ്‌ലറ്റിനുള്ളിൽ ഒളിക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്‌റ്റോറിയിലൂടെ യുവതി വിശദീകരിച്ചു. യുവതിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയുടെ സ്‌ക്രീൻ ഷോർട്ടുകൾ വൈറലായതോടെ പൊലീസ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു.

കഫേ മാനേജ്‌മെന്റിനെ സംഭവം അറിയിച്ചുവെന്നും തന്നോട് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം പത്ത് മിനിട്ടിനുള്ളിൽ ക്യാമറ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്തതെന്നും യുവതി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഒളിക്യാമറയുടെ ചിത്രവും യുവതി പങ്കുവച്ചു. ഹിൻജാവാദി മേഖലയിലുള്ള കഫെ ബിഹൈവ് എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം.

#Pune Ladies please beware!

A girl discovered a camera fitted in the ladies washroom in Cafe BeHive, Hinjewadi, Pune. When she complained to the management, she & her friends were told to wait, while they secretly removed the camera & did not address the concern properly.

(1/n)

— Yer a Geezer 'arry (@romaticize) November 5, 2019