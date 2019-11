കാബൂള്‍: കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ ഏഴുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാബൂളിലെ പിഡി 15 പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം 7.25 ഓടെ സ്‌ഫോടന വസ്തുകള്‍ നിറച്ച കാര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും, നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്‌ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശത്ത് നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ എന്‍ജിഒകളും നാര്‍ക്കോട്ടിക്ക് ഓഫീസുകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഒരു ഭീകരസംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

