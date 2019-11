ബെംഗളൂരു : 180 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യെത്തിയ വിമാനം ലാ​ന്‍​ഡിങി​നി​ടെ തെന്നിമാറി പുൽമേട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി, വേ​ഗ​ത വ​ര്‍​ധി​പ്പി​ച്ച്‌ വീണ്ടും പറന്നുയർന്ന വിമാനം ഹൈദരാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ലാ​ന്‍​ഡ് ചെയ്തു. നാ​ഗ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഗോ എയർ എ320 വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായതെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാര്‍ക്കോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍​ക്കോ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Major air mishap averted with GoAir at Bengaluru Aiprort on 11th November, aircraft landed outside the runway due to bad weather.All passengers safe. Crew was grounded and Directorate General of Civil Aviation(DGCA) has launched investigation. pic.twitter.com/4vVc8GvPAR

— ANI (@ANI) November 14, 2019