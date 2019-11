ഹോങ്കോംഗ് ഓപ്പണിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷയായി ശ്രീകാന്ത് : സെമിയിൽ കടന്നു

ഹോ​ങ്കോം​ഗ്: ഇന്ത്യൻ താരം ശ്രീകാന്ത് ഹോങ്കോംഗ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന്‍റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ കടന്നു. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ചൈ​ന​യു​ടെ ചെ​ൻ ലോം​ഗ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പി​ന്മാ​റി​യ​തോ​ടെയാണ് ശ്രീ​കാ​ന്ത് സെ​മി ഉറപ്പാക്കിയത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 21-13 എ​ന്ന സ്‌കോറിൽ ആ​ദ്യ ഗെ​യിം നേ​ടി ശ്രീ​കാ​ന്ത് മു​ന്നി​ട്ടു നി​ന്നിരുന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ചൈ​നീ​സ് താ​രം പ​രിക്കിനെ തുടർന്ന് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഓ​പ്പ​ണ്‍ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ ക​ളി​ച്ച ശേ​ഷ​മു​ള്ള ശ്രീ​കാ​ന്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണി​ത്. ഏ​ഴ് മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ശ്രീ​കാ​ന്ത് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേരത്തെ കശ്യപ് തായ്പേയിയുടെ ടീന്‍ ചെന്നിനോട് തോറ്റ് പുറത്തായിരുന്നു. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയിമുകള്‍ക്കായിരുന്നു കശ്യപിന്റെ തോല്‍വി.സ്കോര്‍ 21-12, 23-21, 21-10

Kidambi Srikanth through to the semifinals as Chen Long unfortunately withdraws from the YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019 🏸#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/63PDJQYQsK

— BWF (@bwfmedia) November 15, 2019