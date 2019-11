ചിക്കാഗോ : വിമാനം റണ്‍വേയില്‍ തെന്നി നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ചിക്കാഗോയിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‍ചയെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്‍റെ ഈഗിള്‍ ഫ്ലൈറ്റ് 4125 എന്ന ചെറു വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നത്. 38 യാത്രക്കാരും മൂന്നു ജീവനക്കാരുമായി ലാൻഡ് ചെയ്‍ത വിമാനം റൺവേയിലൂടെ ഓടുന്നതിനിടെ കനത്ത മഞ്ഞിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തെന്നിനീങ്ങുന്നതും, ചിറക് നിലത്തിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. യാത്രികര്‍ നിലവിളിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.

.@AmericanAir: “After landing, American Eagle flight 4125,operated by Envoy Air, slid off the runway due to icy conditions at Chicago O’Hare. No injuries reported.All 38 passengers and 3 crew members were deplaned from the aircraft and are now safely back in the terminal.” #ABC11 pic.twitter.com/ijFecAlsSl

— Andrea Blanford (@AndreaABC11) November 11, 2019