സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിന്റെ സ്റ്റൈലും സൂപ്പർഹിറ്റ് സംവിധായകൻ എ ആർ മുരുഗദോസിന്റെ ബ്രില്ല്യയൻസും; ‘ദർബാർ’ അണിയറ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

തമിഴകത്ത് എക്കാലത്തെയും മികച്ചൊരു ഹിറ്റ് സിനിമ കൂട്ടുകെട്ട് പിറക്കുകയാണ്, അത് മറ്റാരുമല്ല ഹിറ്റ് മേക്കർ എ ആർ മുരുഗദോസിനൊപ്പമുള്ള സാക്ഷാൽ കോളിവുഡിന്റെ തന്നെ സൂപ്പർസ്റ്റാറായ രജനികാന്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്.

ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ദര്‍ബാര്‍’ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിനായി ആരാധക ഗണം കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ചാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ സ്റ്റില്ലുകളൊക്കെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഡബ്ബിംഗ് ചിത്രീകരണങ്ങൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

സാധാരണ വേഷമായ വെളുത്ത കുർത്തയും പാന്റും ധരിച്ചു, സ്റുഡിയോക്കുള്ളിലിരുന്നു ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന രജനികാന്തിന്റെ ചിത്രവും ഇവയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ട്.

The name is AADITYA ARUNASALAM 😎🔥 Candid yet stylish stills of #Thalaivar from #DarbarDubbing today 😌

