ജുന്യൂ (അലാസ്ക) : ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ അലാസ്ക മേഖലയിൽ പുലർച്ചെ 6:24നു റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആളപായമോ,പരിക്കുകളോ,നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Earthquake of magnitude 6.3 on the Richter Scale occurred at 06:24 am in Alaska region, today.

— ANI (@ANI) November 24, 2019