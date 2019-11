ഐഎസ്എൽ : ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം ഈ ടീമുകൾ തമ്മിൽ

പൂനെ : ഇടവേളയ്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് ശക്തരായ എടികെയും,ഒഡീഷയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. വൈകിട്ട് 7:30തിന് പൂനെയിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ജയവും, ഒരു തോൽവിയുമായി 9പോയിന്റ് നേടി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എടികെ ഇന്ന് നാലാം ജയം നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനം നില നിർത്താനാകും പോരാടുക. ആദ്യ സീസണിലെ രണ്ടാം ജയം തേടിയാണ് ഒഡീഷ ഇറങ്ങുന്നത്. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം,തോൽവി രണ്ടു സമനിലയുമായി 4 പോയിന്റ് നേടി പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷ.

⚪️|| MATCHDAY || 🔴

Boys are back in action as they battles it out against the debutants @OdishaFC in the third away game of the season.

How excited are you to see #ATK back in action? 🤔#OFCATK#AamarBukeyATK#BanglaBrigade pic.twitter.com/QTjl8qWUFw

— ATK (@ATKFC) November 24, 2019