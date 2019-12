ഐഎസ്എൽ : ബെംഗളൂരു എഫ് സി ഇന്ന് ഒഡീഷയെ നേരിടും

പൂനെ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ബെംഗളൂരു എഫ് സി ഇന്ന് ഒഡീഷയെ നേരിടും. വൈകിട്ട് ഏഴരയ്‌ക്ക് പുണെയിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ഇതുവരെ തോൽവി അറിയാത്ത ടീമാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ് സി. ആറു മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ജയവും നാല് സമനിലയുൾപ്പെടേ 10 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബെഗളൂരു എഫ് സി. സീസണിൽ ഒഡീഷയുടെ രണ്ടാം ഹോം മത്സരമാണിത്. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം, രണ്ടു തോൽവി, മൂന്ന് സമനിലയുൾപ്പെടേ ആറ് പോയിന്റുമായിആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷ.

MATCHDAY! It's a shot at the summit for Cuadrat's men once again, as they take on Odisha FC at the Shree Shiv Chhatrapathi Sports Complex, in Pune. Come on, BFC! #WeAreBFC #RoomForMore #OFCBFC pic.twitter.com/cZaJFD25x6

— Bengaluru FC (@bengalurufc) December 4, 2019