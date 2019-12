നൃത്തത്തിനും പാട്ടിനുമൊന്നും പ്രായം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന എത്രയോ വീഡിയോകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ആര്‍പിജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ ഹര്‍ഷ് ഗോയങ്കെ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിനാണ് ചുവടുവെക്കുന്ന മുസ്‌ലിം വൃദ്ധന്റെ വീഡിയോ. മുത്തച്ഛന്‍ ചടുലമായാണ് നൃത്തം വെക്കുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിനേക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുവടുകള്‍. പ്രായമായാലും നിങ്ങള്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ത്തുകയില്ല. നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രായമാകുന്നതെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഹര്‍ഷ് ഗോയങ്കെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

You don't stop dancing because you grow old, you grow old because you stop dancing. Look at chacha jaan! pic.twitter.com/DkDkyxEZFG

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 13, 2019