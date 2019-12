ഐഎസ്എൽ : നിർണായകപോരിനൊരുങ്ങി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് , നോർത്ത് ഈസ്റ്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടും

കൊച്ചി : ഐഎസ്എല്ലിൽ നിർണായകപോരിനൊരുങ്ങി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന പത്തം മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യൂണൈറ്റഡാണ് എതിരാളി. ഒന്‍പത് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഏഴു പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം ജയിച്ച് ആറാം സ്ഥാനത്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. എട്ടെണ്ണത്തിലെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാകു.

In search of their first win of the campaign since the opening day of the season, @KeralaBlasters welcome @NEUtdFC to Kochi!

#KBFCNEU #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/tmArQjwkgi

— Indian Super League (@IndSuperLeague) December 28, 2019