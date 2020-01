പാകിസ്ഥാനിലെ നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രണമത്തെ അപലപിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂ ഡൽഹി : പാകിസ്ഥാനിലെ നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രണമത്തെ അപലപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് നേരെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ നടന്ന ആക്രമണം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുവന്നു സോണിയ ഗാന്ധി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന സിഖ് വംശജ രുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്കയുണ്ട്. വിഷയം ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പാകിസ്ഥാന് മേല്‍ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കണം. അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനും അവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടണമെന്നും പാകിസ്ഥാനിലെ സിഖ് ഗുരുദ്വാരകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും സോണിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Congress: Expressing dismay&concern on the safety of Sikh pilgrims & employees, Sonia Gandhi called upon Govt of India to immediately take up the issue with Pakistani authorities to ensure security for pilgrims & adequate security for the Holy shrine to prevent any future attacks https://t.co/xUMu9IBBeu

