നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ തകർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നാമനായി എഫ് സി ഗോവ

പനാജി : ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ വീണ്ടും ഒന്നാമനായി എഫ് സി ഗോവ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് പട്ടികയിൽ 12 മത്സരങ്ങളില്‍ 24പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിച്ചത്.

