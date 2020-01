കൊൽക്കത്ത : കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ ജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ, ജീവൻ മരണ പോരിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങും. കരുത്തരായ എടികെയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും എട്ടുമുട്ടുക. 11 മത്സരങ്ങളിൽ 21പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാന ത്തുള്ള എടികെ കൈവിട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാകും ഇന്ന് കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുക.

Will @ATKFC end their 5⃣-match winless streak against arch-rivals @KeralaBlasters? 🤔

Here's the lowdown on #ATKKBFC 👇

#HeroISL #LetsFootball https://t.co/scUV9KVDA2

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 12, 2020