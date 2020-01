ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലില്‍ റണ്ണൗട്ടായതിനെക്കുറിച്ച് മനസുതുറന്ന് എം എസ് ധോണി

മുംബൈ: ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗപ്ടിലിന്റെ ഡയറക്ട് ത്രോയില്‍ റണ്ണൗട്ടായതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ എന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും ഞാന്‍ റണ്ണൗട്ടായിരുന്നു. ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിലും അതുപോലെ റണ്ണൗട്ടായി. ഞാന്‍ സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഡൈവ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു. രണ്ടിഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഞാന്‍ റണ്ണൗട്ടായതെന്നും ഡൈവ് ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും ധോണി പറയുകയുണ്ടായി. ധോണി പുറത്താവുമ്പോള്‍ 9 പന്തില്‍ 24 റണ്‍സായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാനായി വേണ്ടിയിരുന്നത്. 240 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യ 18 റണ്‍സിനാണ് തോറ്റത്.

