ഉരുണ്ടു വരുന്ന ഭീമൻ മഞ്ഞുകട്ടയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന യാത്രികർ, ‍ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഡിയോ കാണാം

ബാഹുബലി സിനിമയിൽ മഞ്ഞുപാളികൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നതും പ്രഭാസും, തമന്നയും സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ കണ്ട് ത്രില്ലടച്ചവരാണ് നമ്മൾ. സിനിമയിലെ ദൃശ്യം പോലെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിന്‍റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ്. ഹിമാചലില്‍ നിന്നുള്ള ഹിമപാതത്തിന്‍റേതാണ് വീഡിയോ. വലിയ മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ റോഡിലൂടെ തെന്നിനീങ്ങുന്നതും യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷതേടി ഓടുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നവീദ് ട്രമ്പോയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഹിമാചലിലെ പൂ, ടിങ്കു നല്ലാഹ്-ല്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവ. വലിയ മഞ്ഞുക്കട്ടകള്‍ റോഡിലൂടെ തെന്നിനീങ്ങുന്നതാണ് കാഴ്ച. മഞ്ഞില്‍പ്പെടുന്ന വാഹനവും യാത്രികരും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. കനത്ത മഞ്ഞിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് ദുരന്തനിവാരണ സേന ഹിമാചലില്‍ ജനുവരി 12 വരെ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. #ClimateChange is not a distant reality. pic.twitter.com/J7ifxaAh1g

— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) January 13, 2020