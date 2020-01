തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഒഡീഷ : തോൽവികളിൽ നിന്നും കരകയറാനാകാതെ ഹൈദരാബാദ്

തെലങ്കാന : ഐഎസ്എല്ലിൽ തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഒഡീഷ എഫ്.സി. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനാണ് വീണ്ടും തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. ആദ്യ മിനിറ്റില്‍ മാഴ്സലീഞ്ഞോയുടെ ഗോളില്‍ ലീഡ‍െടുത്ത ഹൈദരാബാദ് ഒഡീഷയെ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും തുടർന്ന് മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ച്ചവെക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഹൈദരാബാദിന് തോൽവികൾ തുടർക്കഥയായി മാറുകയായിരുന്നു. അരിഡെയ്ന്‍ സന്റാനയുടെ(15,45+4) ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ഒഡീഷയ്ക്ക് വിജയം നേടികൊടുത്തത്.

