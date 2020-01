ബാ​ഗ്ദാ​ദ്: അമേരിക്കൻ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം. ഇ​റാ​ക്കി​ല്‍ വ​ട​ക്ക​ന്‍ ബാ​ഗ്ദാ​ദി​ലെ താ​ജി സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു സ​മീ​പം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​ണ് റോ​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ പ​തി​ച്ച​ത്. അ​ഞ്ച് ക​ത്യൂ​ഷ റോ​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് പ​തി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റ​ബ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങൾ ചെയ്തത്. ആ​ള​പാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​റാ​ക്ക് സൈ​ന്യം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ല്‍ ആ​രാ​ണെ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തോ​ട് ഇറാനോ,വൈ​റ്റ് ഹൗ​സോ പെ​ന്‍റ​ഗ​ണോ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

At least one rocket hits near Iraq base hosting US forces, reports AFP news agency quoting police.

