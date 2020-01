നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അനായാസ ജയം

ചെന്നൈ : ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. തിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ചെന്നൈ, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയിലേക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ തള്ളിയിട്ടത്.

A dominant display by the 2⃣-time champions as they register the most shots on target by any team in a match this season!#CFCNEU #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/dwEcqX80gd

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 16, 2020