ഒന്നാമനാകാൻ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഇന്നിറങ്ങും എതിരാളി മുംബൈ സിറ്റി

മുംബൈ : ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും. മുംബൈ സിറ്റിയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് മുംബൈ ഫുട്ബോൾ അരീന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

