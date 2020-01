ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അലഹബാദില്‍ എത്തിയ മുന്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. അലഹബാദ് എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ എത്തിയ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥനെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് അനുവദിക്കാതെ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തത്‌. യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവിശ്കാര സ്വാതന്ത്രത്തെ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും യുപിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമെന്നും കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ സ്വതന്ത്ര ബനാന റിപ്പബ്ലിക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര ഒരുക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത തവണ വരുമ്പോള്‍ വിന്‍ഡോ സീറ്റ് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റന്നാള്‍ മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ അറിയിച്ചു. ‘പ്രിയപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി, ജനാധിപത്യത്തില്‍ സംവാദം ആവശ്യമാണെന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചത് മറ്റന്നാള്‍ താങ്കളുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. യോഗി ആഥിത്യനാഥ് താങ്കളുടെ ആഹ്വാനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സംവാദം വേണമെന്നുള്ള താങ്കളുടെ ട്വീറ്റില്‍ യോഗിയെ കൂടി ടാഗ് ചെയ്യണം’ എന്ന് കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

Not allowed to get out of Allahabad airport and put on a flight to Delhi.

Independent Banana Republic of Uttar Pradesh offers free Delhi travel every time.@myogiadityanath is so afraid of free speech.

Will be coming again. Make your bookings in advance this time @Uppolice https://t.co/588cXVYbiP

— Kannan Gopinathan (@naukarshah) January 18, 2020