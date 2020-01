ജംഷഡ്‌പൂര്‍: തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ കേരളം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് കടുത്ത നിരാശ. ജംഷഡ്പൂര്‍ എഫ്‌സിയാണ് രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വീണ്ടും തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ലീഡ് ചെയ്തു നിന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ക്യാപ്റ്റന്‍ ഒഗ്ബെച്ചെയുടെ സെല്‍ഫ് ഗോളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്സിനു വിനയായത്.

.@JamshedpurFC's 6⃣-match winless run comes to an end with a thrilling victory over @KeralaBlasters 💪#JFCKBFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/7gUYbsCCkL

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 19, 2020