ഒഡീഷയെ നിലപരിശാക്കി ബെംഗളൂരു എഫ് സി തേരോട്ടം : ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ചു

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഒരു ബെംഗളൂരു എഫ് സി അപാരത. ഒഡീഷയെ നിലപരിശാക്കി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. എതിരില്ലാതെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ബെംഗളൂരു ജയിച്ചത്.

ദേശോം ബ്രൗൺ(*23), രാഹുൽ ബേക്കെ(*25), നായകൻ സുനിൽ ഛേത്രി(*61 പെനാൽറ്റി ) എന്നിവരുടെ കാലുകളിൽ നിന്നാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഗോളുകൾ പിറന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ സിറ്റിയോടേറ്റ തോല്‍വിയുടെ ക്ഷീണം മാറ്റാനും ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ടീമിന് സാധിച്ചു.

A ruthless display of attacking football powers @bengalurufc to the 🔝 of the #HeroISL standings.

THREE GOALS, THREE POINTS and BACK ON TOP!

Come on, BFC! #WeAreBFC #BFCOFC #RoomForMore pic.twitter.com/LsoqtWiWBI

— Bengaluru FC (@bengalurufc) January 22, 2020