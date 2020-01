ഗോൾ മഴയിൽ മുങ്ങി ജംഷെഡ്പൂർ എഫ് സി : മുൻ ചാമ്പ്യൻമാർക്ക് തകർപ്പൻ ജയം

കൊച്ചി : ജംഷെഡ്പൂർ എഫ് സിയെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി. ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ജംഷെഡ്പൂരിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. നെരിജ്യസ് വാൽസ്‌കിസ്(13,74 ), ആന്ദ്രേ ഷെമ്ബ്റി(42), ലല്ലിയാൻ ചാങ്‌തെ(87) എന്നിവരാണ് വിജയ ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ജംഷെഡ്പൂരിനായി സെർജിയോ(71) ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.

A third double of the season from @NValskis helps @ChennaiyinFC romp to victory at the Marina Arena! #CFCJFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/4WKwhiH1j5

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 23, 2020