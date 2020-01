മെൽബൺ : ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിൽ വനിത സിംഗിൾസിലെ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ മുന്‍ ചാംപ്യന്‍ സെറീന വില്യംസും, നവോമി ഓസാക്കയും പുറത്തായി. 27ാം സീഡായ ചൈനയുടെ വാങ് ക്വിയാങ്ങിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് സെറ്റുകള്‍ക്കാണ് അമേരിക്കൻ താരമായ സെറീന തോറ്റത്.

The moment of a LIFETIME!

Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020