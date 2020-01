ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണഘടനാ പരിധിക്കുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളായ നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിവ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന് രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

President Ram Nath Kovind: We are now in the 3rd decade of 21st century. This will be the decade of the rise of New India &a new generation of Indians. More & more of those born in this century are participating in the national discourse. #RepublicDay2020 pic.twitter.com/Afuwy2Xi4O

— ANI (@ANI) January 25, 2020