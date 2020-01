‘ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ’, താടിയും മുടിയും വളർന്ന നിലയിലുള്ള ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് മമത ബാനർജി

ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുമാസമായി വീട്ടുതടങ്കലിലുള്ള കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ ചിത്രം പുറത്തു വിട്ട് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ട്വിറ്ററിലിലൂടെയാണ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വന്നവന്ന ഒമറിന്റെ ഫോട്ടോ ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്. താടിയും മുടിയും നരച്ച് ഒരു തൊപ്പി ധരിച്ച് ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടേതാണ് ആ ചിത്രം. ഫോട്ടോ എടുത്തത് എപ്പോഴാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ‘ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒമറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ദുഃഖം തോന്നുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യരാജ്യത്താണ്. ഇത് എന്ന് അവസാനിക്കും’ – ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒപ്പം മമത ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചു.

I could not recognize Omar in this picture. Am feeling sad. Unfortunate that this is happening in our democratic country. When will this end ? pic.twitter.com/lbO0PxnhWn

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 25, 2020