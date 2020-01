ബാഗ്‌ദാദ്‌ : അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് സമീപം വീണ്ടും റോക്കറ്റ് ആക്രമണം. ഇറാഖിൽ ബാഗ്ദാദിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഗ്രീൻസോണിൽ അഞ്ചു റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Five rockets hit near US embassy in Iraq capital, reports AFP news agency quoting security source.

— ANI (@ANI) January 26, 2020