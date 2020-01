ശ്രീനഗർ : ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലിൽ ഒ​രു ഭീ​ക​ര​നെ സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന വ​ധി​ച്ചു. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ൽ ബി​ജ്‌​ബെ​റ​യി​ൽ കാ​ഷ്മീ​ർ‌ പോ​ലീ​സും സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഭീ​ക​ര​നെ വധിക്കുകയായിരുന്നു. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും സ്‌​ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

#UPDATE Kashmir Zone Police: One terrorist has been neutralised in the Bijbehara encounter. Arms and ammunition recovered. #JammuandKashmir https://t.co/ysEf9vhuv1

