ക്രിസ്ത്യാനിയായ താന്‍ മുസ്ലിം യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ മതം മാറി, ഒടുവില്‍ യുവതി കാലുമാറിയെന്ന പരാതിയുമായി യുവാവ്

ഹൈദരാബാദ്: മുസ്ലിം യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ മതം മാറിയതിന് പിന്നാലെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണവുമായി യുവാവ്. ക്രിസ്ത്യാനിയായ താന്‍ മതം മാറി മുസ്ലിം ആയപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് ഇയാളുടെ പരാതി.ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി അബ്ദുള്‍ ഹുനൈനാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തെലങ്കാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലാണ് അബ്ദുള്‍ ഹുനൈന്‍ പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു താരമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് താന്‍ മതം മാറിയതെന്ന് അബ്ദുള്‍ ഹുനൈന്‍ പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വിവാഹത്തിന് താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നതെന്നും ഇയാള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

Hyderabad: Md Abdul Hunnain, who had converted to Islam from Christianity to marry a Muslim woman, has approached State Human Rights Commission after her family allegedly denied them permission to marry. He says “Had converted when her father told me, now he refuses to accept me” pic.twitter.com/6ixujixRLu

— ANI (@ANI) January 30, 2020