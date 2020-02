ന്യൂഡൽഹി: ബജറ്റിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാർട്ടൂണുമായി സിപിഐഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി രംഗത്ത്. മണ്ടത്തരങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മാത്രം. ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, ഗ്രാമീണ വേതന തകർച്ച, കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യകൾ, വിലക്കയറ്റം എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കാര്യമായ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന കുറിപ്പുമായാണ് യെച്ചൂരി കാർട്ടൂൺ പങ്കുവെച്ചത്. #BudgetSpeech എന്ന ഹാഷ്ടാ​ഗോടെയാണ് യെച്ചൂരിയുടെ ട്വീറ്റ്.

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 1, 2020