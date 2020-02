ആശ്വാസം ജയം കൈവിട്ടു : ഹൈദരാബാദിനെ അവസാനനിമിഷം സമനിലയിൽ തളച്ച് ജംഷെഡ്പൂർ

തെലങ്കാന : ആശ്വാസം ജയം കൈവിട്ട് ഹൈദരാബാദ്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സമനില പിടിച്ച് ജാംഷെഡ്പൂർ. ഇരുടീമുകളും ഓരോഗോൾ വീതമാണ് നേടിയത്. 39ആം മിനിറ്റിൽ നെസ്റ്റർ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഹൈദരാബാദ് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയും കഴിഞ്ഞു, ഇഞ്ചുറി ടൈമിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിനെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് ജാംഷെഡ്പൂരിന്റെ സുമീത് പാസ്സി നേടിയ ഗോളിലൂടെ മത്സരമാ സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

An injury-time equaliser from @passi_sumeet denies @HydFCOfficial their first-ever clean sheet in the #HeroISL. #HFCJFC #LetsFootball pic.twitter.com/wDUeCCZhdr

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 13, 2020